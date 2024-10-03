中国吉林省の長春市と松原市長嶺県結ぶ長太高速道路が全線開通 【新華社長春10月3日】中国吉林省の長春市と松原市長嶺県太平川鎮を結ぶ長春−太平川高速道路（長太高速）が9月28日、全線開通し、正式に営業を開始した。長春市−長嶺県間の所要時間は従来の2時間半から1時間半に短縮される。長太高速は2021年に着工。全長164キロ、設計時速120キロとなる。開通後は同高速の沿線地域が長春の「1時間経済圏」に組み込まれ、農