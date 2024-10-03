多彩なイベントで国慶節連休を満喫中国江蘇省盱眙県1日、盱眙県の第一山国家森林公園で行われたパフォーマンス。（南京＝新華社記者/李博）【新華社南京10月3日】中国江蘇省淮安（わいあん）市盱眙（くい）県は1日からの国慶節7連休を迎え、文芸公演や漢服（漢民族の伝統衣装）での旧市街ツアー、演劇挿入歌のメドレー、展示販売など多彩な文化・観光イベントを打ち出し、訪れた大勢の人