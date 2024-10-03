食楽web ●JR東日本中央本線の笹子駅から徒歩5分、大正8年創業の老舗酒造「笹一酒造」があります。ここでは、日本酒とワインの両方を楽しめるという、まさにお酒好きにはたまらない夢のような場所でした。 直営ショップ『笹一酒遊館』ではお買い物を楽しみ、『SASAICHI KRAND CAFE（ササイチ・クランド・カフェ）』で美味しいスイーツを堪能できるんです。まさに、大人の遊園地です！ まずは『SASAICHI KRAND CAFE