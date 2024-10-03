食楽web 自然の中で食べる美味しい料理ほど、格別なものはありません。 今回は、そんな贅沢な体験ができる場所『ハーベスター八雲』に行ってきました。 実家に帰るとついつい出不精になりがちな私ですが、これはもう「行かなければならない！」と思わせる場所。函館市内から車を走らせ約1時間のドライブで到着するこの場所は、まさに隠れたグルメスポットです。 お目当てはもちろん、ここの名物「フライ