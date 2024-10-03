新潟から日本酒メーカー35蔵が大阪あべのハルカス近鉄本店に集結し、初開催となるイベント「にいがた酒の陣OSAKA」（会場＝ウイング館9階）が10月10〜14日に行われる。各蔵自慢の銘酒が味わえる特設の日本酒バー「スナックニイガタ」をはじめ、新潟ならではの食を用意したブースも出店。運営をサポートする酒類総合卸、新潟酒販（新潟市西区）の熊倉章特販部部長は「大阪に新潟のお酒がこれだけ集まることは滅多にない。バラエテ