土浦から横浜までノンストップ!?11月に臨時特急「常磐鎌倉号」が運転JR東日本は、2024年11月に臨時特急「常磐鎌倉号」を日立〜鎌倉間で運転します。運転日は11月9日（土）、10日（日）、24日（日）です。E653系（画像：写真AC）。停車駅は日立、常陸多賀、大甕、東海、勝田、水戸、友部、石岡、土浦、横浜、大船、北鎌倉、鎌倉です。時刻表上は土浦から横浜までノンストップとなり、上野駅や東京駅は通過します。使用車両はE