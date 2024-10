Amazonプライム・ビデオの国際市場を総括するケリー・デイ副社長が、経済紙・Financial Timesのインタビューで、2025年からより多くの広告枠を広告主に提供する予定であると明かしました。Amazon to increase number of advertisements on Prime Videohttps://www.ft.com/content/f8112991-820c-4e09-bcf4-23b5e0f190a5Amazon will “ramp up” Prime Video ads in 2025https://arstechnica.com/gadgets/2024/10/amazon-prime-vide