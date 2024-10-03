円井わんの赤丸急上昇ぶりがすさまじい。円井にとって初めてのNHK朝ドラ出演となった「虎に翼」では、最終回を目前に控えた9月10日放送の第117話から東京家庭裁判所の調査官・音羽綾子役で登場。9月18日放送の第123話では、伊藤沙莉演じる寅子が「少年法改正」に対するさまざまな意見を求めていたところ、音羽（円井）は臆せず寅子に「家裁が反省すべき点も多々あるのでは？」と斬り込み、「その責任は佐田(寅子)判事の世代の