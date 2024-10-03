タレントの関根勤（71）が、3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。過去にパーソナリティーを務めていた人気ラジオ番組「TOKYOベストヒットwithおニャン子クラブ」の秘話を明かした。「【修羅場!?】実名公開、芸能生活50年ラジオで一番ピンチだった現場話します」と題する動画の中で、1986年から翌年6月まで放送していた「TOKYOベストヒットwithおニャン子クラブ」が大好きだったというファンから「当時の面白いエピソード