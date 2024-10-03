ジャスティンパレス（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）は次走に予定している天皇賞・秋・Ｇ１（１０月２７日、東京・芝２０００メートル）で坂井瑠星騎手（２７）＝栗東・矢作芳人厩舎＝と初めてコンビを組む。杉山晴調教師は３日、栗東トレーニングセンターで「ここまでは順調にきています。（坂井騎手には）１週前追い切りに乗ってもらう予定です」と話した。昨年の天皇賞・秋ではイクイノックスの２着