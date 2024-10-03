【グランドスラム オブ カーリング】（10月1日／カナダ）【映像】貴重な1点をもぎ取った藤澤五月の繊細ショットカーリングの国際大会「グランドスラム オブ カーリング」ツアーチャレンジの第2試合でロコ・ソラーレがチーム・Tピーターソン（米国）と対戦し、5ー8で敗れた。白熱の大接戦の末に、黒星を喫した。先攻のロコ・ソラーレは第1エンドで鈴木夕湖のダブルテイクアウトから先制に成功。藤澤五月、鈴木の安定したショッ