3日午前の東京外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝147円台前半を付けた。前日から3円程度、急速に円安が進んだ。午前10時現在は前日比2円94銭円安ドル高の1ドル＝146円99銭〜147円00銭。ユーロは2円83銭円安ユーロ高の1ユーロ＝162円25〜32銭。石破茂首相が2日、日銀の金融政策を巡り「追加の利上げをするような環境にあるとは考えていない」と発言し、利上げに慎重な姿勢を見せたことから円売りが広がった。