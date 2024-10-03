大分県別府市で、高架下の商店街として1966年に開業した「べっぷ駅市場」が全面リニューアルされることになりました。JR九州グループが監修し、半世紀以上続く“市民の台所”が生まれ変わります。 【写真を見る】雨漏りで天井ボロボロ…高架下商店街「べっぷ駅市場」JRが監修、全面リニューアルへ大分・別府市 （JR九州ビルマネジメント・星川正考さん）「中はこんな感じですね。天井はつぎはぎ状態で雨漏