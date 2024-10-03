[メキシコ市 ２日 ロイター] - メキシコ中央銀行のヒース副総裁は２日公表されたインタビューで、政策金利は現行水準により長期間とどまるべきとの見方を示した。バノルテ銀行とのポッドキャストで、コアインフレ率は金融当局の目標に近づいているものの、依然として金利を高水準に維持する必要があると述べた。サービスインフレの根強さに対処する必要があるとも指摘。その上で、今年第４・四半期にインフレ率が低下すれば「