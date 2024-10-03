Niket NishantEcho Wang［２日ロイター］ - 航空機の保守サービス企業、米スタンダードエアロが２日、ニューヨーク証券取引所に上場し、新規株式公開（ＩＰＯ）価格を２９％上回る初値を付けて、株式時価総額は１０３億８０００万ドルに達した。同社はＩＰＯ価格を、当初の目標レンジ１ドル＝２０―２３ドルを超える２４ドルに設定し、１４億４０００万ドルを調達。今年米国で実施されたＩＰＯの中で３番目の規模となった