【S&W M36 2inch“Lady Smith”Heavy Weight Version.2】 10月中旬発売予定 価格：39,600円 タナカはモデルガン「S&W M36 2inch“Lady Smith”Heavy Weight Version.2」を10月中旬に発売する。価格は39,600円。 S&W M36 2inch“Lady Smith”は、1989年にS&W(スミス&ウェッソン)社が女性を対象にした護身用コンパクトハンドガンシリ&#