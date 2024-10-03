芸術文化の発展や児童福祉を支援をするためのチャリティーコンサートが10月2日夜、静岡市葵区の静岡音楽館AOIで開かれました。 【動画】芸術文化の振興や児童福祉を支援 静岡市でチャリティーコンサート このチャリティーコンサートは、静岡県中部を中心に不動産業などを営むアイワグループの文化福祉財団が毎年秋に開催しています。 芸術文化の振興や子どもたちへの福祉活動の支援