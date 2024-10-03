2019年3月に解散した3人組女性ボーカルユニットKalafinaが3日、復活を正式に発表した。25年1月15日に「Kalafina Anniversary LIVE 2025」を東京ガーデンシアターで開催する。単独でのライブは7年ぶりとなる。【ライブ写真】サプライズ出演したHikaru、Kalafina曲「sprinter」を歌唱メンバーの公式サイトなどではKeiko、Hikaru、Wakanaの連名で「この度、『Kalafina Anniversary LIVE 2025』を開催することが決定しました」と報