WordPressの開発企業であるAutomatticがWordPressに特化したホスティングプラットフォーム・WP Engineに対してWordPressのライセンス使用停止を宣告した件で、AutomatticはWP Engineと交わす予定だったライセンス使用許諾契約を明らかにしました。Automattic-WP Engine Term Sheet - Automattichttps://automattic.com/2024/10/01/wpe-terms/Trademark License Agreement(PDFファイル)https://automattic.com/wp-content/uploads/2