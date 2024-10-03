Microsoftは9月30日(米国時間)、「Defender VPN Safer public Wi-Fi」において、個人向けMicrosoft Defenderに「安全ではないWi-Fiネットワーク」の検出機能を追加したと発表した。また、安全ではないWi-Fiネットワーク検出時に、ワンクリックでVPN(Virtual Private Network)を有効にできるという。Defender VPN Safer public Wi-Fi○安全ではないWi-Fiネットワークを検出Microsoftが公開した「安全ではないWi-Fiネットワークの検