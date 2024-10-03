3日午前、MONSTA Xのミニョクが除隊した。現場にはメンバーのI.M、ショヌ、キヒョン、ジュホンらも駆けつけ、熱いハグで彼を出迎えた。ミニョクは昨年4月4日、京畿道（キョンギド）漣川郡（ヨンチョングン）第5師団の新兵教育隊に入隊し、誠実に服務を続けてきた。3日後の10月6日には、ソウル広津（クァンジン）区YES24ライブホールにてサプライズファンイベント「Let's GO！5rae」の開催を控えている。・MONSTA X ミニョク、除隊