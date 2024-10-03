日本プロ麻雀連盟の最高峰タイトル「鳳凰位」への挑戦権を争う、鳳凰戦A1リーグの第12節B卓が10月2日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、かつてプロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKONAMI麻雀格闘倶楽部でプレーしたベテラン・藤崎智が卓内トップを取った。【映像】日本プロ麻雀連盟のプロも数多く参加する「Mリーグ」藤崎は十段戦の悔しさをぶつけるように1回戦、2回戦と2連勝。残り2戦は3着、2着とまとめて1人浮きの卓内トップに。