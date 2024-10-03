３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４６円９９銭前後と前日の午後５時時点に比べて２円９５銭程度のドル高・円安となっている。 ２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円４７銭前後と前日に比べて２円９０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。石破茂首相が早期の追加利上げに後ろ向きの発言をしたことに加え、米９月ＡＤＰ雇用統計が強い内容だったこ