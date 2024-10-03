ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳが堅調推移。月次実績を２日に発表した。９月の国内におけるスシローブランドの既存店売上高は前年同月比１３．８％増と増収基調を継続しており、これをポジティブ視した買いが株価を支援したようだ。９月は３連休が２回あり、土日祝日数は昨年に比べて１日多かった。スーパーなどでコメが品薄状態となった影響で、外食全体で売り上げが増加する傾向がみられたなか