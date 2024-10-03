日テレ系ドラマ「若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―」番組公式オリジナルグッズの販売が決定しました！日テレ系ドラマ 若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―番組公式グッズ口は災いの元２連キーホルダー1,320円(税込)劇中に登場する“口は災いの元”のお猿のプレートと、「若草」柄の小さなプレートの2連アクリルパーツつき、ワイヤーに二重キーリングもついたキュートなアイテム。商品の購入はこちらから 日テレ系ドラマ 若草物語―