台風第18号(クラトーン)2024年10月03日09時45分発表 【写真を見る】台風18号このあとの進路と勢力は台湾に停滞で沖縄への影響は 台風18号は台湾付近に停滞。あすには熱帯低気圧に変わる見込みです。 03日09時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    台湾海峡中心位置    北緯22度20分 (22.3度)東経119度55分 (119.9度)進