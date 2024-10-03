【シドニー時事】オーストラリアのプリバセック環境相は３日、外国メディアとのオンライン会見で、野党の保守連合が次期総選挙の公約に掲げた原発導入計画について、「異常なアイデアだ」と強く反対した。その上で再生可能エネルギー普及の加速に努める考えを強調した。