LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン グループ（以下、LVMH）が、エディ・スリマン（Hedi Slimane）が「セリーヌ（CELINE）」のアーティスティックおよびクリエイティブ、イメージディレクター（artistic, creative and image director）から退任することを発表したと、複数の海外メディアが報じている。後任およびエディの今後についてはまだ明らかにされていないという。 【画像をもっと見る】 エディ・スリマンは、2000年か