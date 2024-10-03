■香取慎吾「#ベルばら吾郎ちゃんと観に行った！」 【写真】稲垣吾郎が撮影したメガネ姿の香取慎吾 香取慎吾が自身のInstagramを更新。稲垣吾郎と宝塚歌劇雪組公演『ベルサイユのばら－フェルゼン編－』を観劇したことを明かした。 香取は「カッコよかったきゅんキュン感動した素敵でした！」「#ベルばら吾郎ちゃんと観に行った！」と報告。両手で持った公演パンフレットを顔の高さまで持ち上げ、満面の笑