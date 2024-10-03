日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は大阪本社の田井秀一（３１）が担当。今、最も熱い種牡馬マジェスティックウォリアー（牡１９）を訪ね、けい養先のイーストスタッド（北海道浦河町）へ向かった。３歳３冠が新設されるなどしたダートグレード改革元年、マジェスティックウォリアーの存在感が際立っている。０９年に米国で種牡馬入りし、１６年か