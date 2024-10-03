【ソウル聯合ニュース】韓国海軍は３日、米海軍と２日から２日間、南東部・浦項沖の海上で相互運用性強化のための合同海上訓練を行ったと発表した。韓米海軍は海上機動、上陸機動部隊の護送、防空戦、エアクッション艇のえい航などの訓練を行った。韓国海軍からは大型輸送艦「馬羅島」、駆逐艦「忠武公李舜臣」などが、米海軍からは強襲揚陸艦「ボクサー」など艦艇４隻が参加した。ボクサーは米軍の最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３