３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」では、ヒロイン・結（橋本環奈）と祖父・永吉（松平健）が、なじみのスナックに行くシーンが描かれた。そこで永吉がカラオケで歌った曲にネットもツッコミがあがった。この日の「おむすび」では、農業を営む永吉が、食べられるのに規格外のため出荷できない野菜を集め、結と一緒に格安で売りに行く。そこに偶然、結が海に飛び込んだ時に助けに来た福岡西高校野球部の四ツ木（