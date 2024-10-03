共和党のＪ・Ｄ・バンス氏と民主党のティム・ウォルズ氏が参加した副大統領候補によるテレビ討論会は４３００万人が視聴した/Victor J. Blue/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）１１月の米大統領選挙に向けて１日に行われた民主党と共和党の副大統領候補者テレビ討論会は、調査会社ニールセンの推計で４３００万人以上が視聴した。副大統領候補者討論会では共和党のＪ・Ｄ・バンス氏と民主党のティム・ウォルズ氏が対決