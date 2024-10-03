THE COLLECTORSが、11月6日にオリジナルアルバム『ハートのキングは口髭がない』をリリースする。2022年の『ジューシーマーマレード』以来2年ぶり、通算26枚目のアルバムとなる。アルバムはコロムビアミュージックショップ限定盤（CD+DVD）と通常盤(CD)の2形態で発売となり、コロムビアミュージックショップ限定盤の付属DVDには、4月に開催されたツアー＜ロックンロール イースター 2024＞より、日比谷野外大音楽堂での映像が完全