乃木坂４６の久保史緒里が３日までに自身のＳＮＳを更新。メンバーとの３ショットや９月の思い出ショットを披露した。久保はインスタグラムに「怒涛（どとう）の９月。静寂の１０月。」とつづり、コンサート会場での自撮りや、メンバーの梅澤美波と伊藤理々杏との３ショットを公開。忙しい９月を過ごしたことがうかがえる。この投稿にファンからは「耳かけ可愛（かわい）すぎる」「９月お疲れ様！」「美人すぎる」「体調には