◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権第１日（３日、兵庫・三木ＧＣ＝６９９３ヤード、パー７１）第１ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため、スタートをさらに遅らせ、正午開始に変更となった。当初は午前７時４０分開始予定だったが、朝から降り続いている雨の影響で、４時間２０分遅れでの競技開始となっている。ツアー史上最年少記録の１２歳６７日で出場を予定しているアマチュアの福井誠ノ介（愛知・兵