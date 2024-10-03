２５年度ＪＲＡ騎手免許試験（新規）の第一次試験の結果が１０月３日にＪＲＡから発表され、３年連続で受験したミカエル・ミシェル騎手（２９）＝フランス＝は不合格だった。この１年間は、難関突破のために騎乗拠点にしていた米国、オーストラリアで試験合格のために技術や英語の勉強を重ねてきたほか、日本語の上達にも務めたが、またしても突破できなかった。ミシェル騎手は、ＮＡＲ（地方競馬全国協会）の短期免許には