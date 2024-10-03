マクドナルドを代表する秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」に、さつまいもとキャラメルの風味が楽しめるザクザク・サクサク食感の「三角チョコパイ おいもとキャラメル」が初登場！さらに、より濃厚に2023年リニューアルした定番人気の「三角チョコパイ 黒」も期間限定で販売されます☆ マクドナルド「三角チョコパイ おいもとキャラメル／三角チョコパイ 黒」  発売日：2024年10月9日(水)〜販売時間：全営業時