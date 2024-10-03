フリーアナウンサーの松丸友紀が自身のインスタグラムを更新し、テレビ東京時代の憧れの先輩たちとの乾杯ショットを公開した。松丸は、「テレ東時代にお世話になった憧れの心から尊敬する先輩お三方とお会いできました〜」と嬉しさを表現し、佐々木明子アナ、大江麻理子アナ、元テレ東で現在はフリーアナウンサーの大橋未歩の3人との再会を喜んだ。松丸はさらに、「未歩さんはニューヨークから一時帰国されているタイミング