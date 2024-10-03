欧州航空安全機関（EASA）と欧州委員会（EC）は、イラン領空に紛争地域情報速報（CZIB）を発行した。あらゆる飛行レベルで、イラン領空の飛行を行わないよう勧告するもので、10月1日のイランによるイスラエルへの攻撃と、イスラエルによる報復攻撃の意向表明を受けて発出された。10月31日まで有効で、評価は早期に変更もしくは撤回される可能性もある。CZIBは、9月28日にイスラエルとレバノンにも発出されている。