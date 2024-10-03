【ロンドン、ソウル聯合ニュース】世界的に注目を集める韓国のピアニスト、イム・ユンチャン（２０）のアルバム「ショパン：練習曲集」が２日、英ロンドンで開かれた音楽授賞式「グラモフォン・クラシカル・ミュージック・アワード」のピアノ部門で受賞した。韓国ピアニストの受賞は初めて。イム・ユンチャンはこのほか、特別賞「若い芸術家」部門でも受賞した。英クラシック専門誌のグラモフォンが１９７７年から毎年開催して