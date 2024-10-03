鳥羽耕史さん今年３月に生誕１００年を迎えた安部公房（１９２４〜９３）。海外でも高い評価を受け、「ノーベル賞候補」とも目されていた作家の６９年を追った初の本格的な評伝だ。副題の「消しゴムで書く」は公房自身の表現で、作品以外の私的な軌跡を消したいという趣旨だ。そんな作家の人生を記録するにあたって意識したのは「消された痕跡の復元」だ。米コロンビア大で全集未収録の文献を調査するなど、約１５年をかけて集