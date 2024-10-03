■池井戸潤の最新長編『俺たちの箱根駅伝』よりスゴい実話「本を読んで泣いたのは久しぶり」「人生に挫折しそうな時に読み返したい作品」池井戸潤『俺たちの箱根駅伝』（上下巻・文藝春秋）今春発行された池井戸潤さんの最新長編『俺たちの箱根駅伝』（上下巻・文藝春秋）が順調に版を重ねている。正月恒例で高視聴率を誇る箱根駅伝。往路と復路、全10区にわたった選手がたすきをつなぐのは20大学。前年大会10位までのシード校と、