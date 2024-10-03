Amazonは8インチタブレット「Fire HD 8」新モデルを10月3日に発売。同日から出荷を開始します。「Fire HD 10」と同様に、3歳以上の未就学児童から利用できる「Fire HD 8 キッズモデル」、6歳以上の小学生からの利用を想定した「Fire HD 8 キッズプロ」の3モデルをラインアップします。RAMとリアカメラを強化したFire HD 8Fire HD 8は、8インチ 1280×800解像度のディスプレイを搭載し、本体サイズと重量は2022年発売の前モデルと同