◇ワイルドカードシリーズ第2戦アストロズ2―5タイガース（2024年10月2日ヒューストン）大リーグは2日（日本時間3日）、プレーオフのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を行い、ア・リーグ西地区Vのアストロズは2―5でタイガースに敗れ、連敗で敗退となった。アストロズは8年連続でリーグ優勝決定シリーズに進出していたが、ついに途切れた。この日もブルペン待機し、勝って1勝1敗のタイになれば第3戦で先発する予定だ