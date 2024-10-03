俳優・歌手の斉藤由貴（58）の長女で俳優・水嶋凜（24）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。投稿した近影が話題を集めている。【写真あり】水嶋凜、黒髪ロング姿の近影に「お母様の面影も…」と反響母は斉藤由貴水嶋は「この度、リーディング音楽劇『ジャングル大帝』に出演させて頂くことになりました」と報告し、「手塚治虫さんの代表作の一つであるジャングル大帝という作品を、リーディング音楽劇という新しい形