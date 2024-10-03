東北の夜空に、雄たけびを響かせた。チームのＣＳ進出を決める完投勝利で、自身初の２ケタ勝利を挙げたロッテ・佐々木朗希投手（２２）だ。１日の対楽天（楽天モバイルパーク宮城）の九回無死、辰己を空振り三振に仕留めると、ファンで埋め尽くされた一塁側スタンドに向かって雄たけびを上げた。チームのＣＳ進出が決まる最終回のマウンド。初回に痛烈な中前打を打たれている辰己を三振に仕留め、４番の浅村の前にランナーを