2019年（平31）3月に解散した3人組ボーカルユニットKalafinaが3日、復活を正式に発表した。Keiko（38）Hikaru（37）Wakana（39）が、それぞれの公式サイト、SNS等で、連名でコメントを発表した。「この度、『Kalafina Anniversary LIVE 2025』を開催することが決定しました。私たちがソロ活動をしている間も皆さんがKalafinaのことを大切に想ってくださる気持ちを受け取って、また3人で歌おうと決心しました。会場でお会いできるこ