横浜F・マリノスは3日、今月14日に神奈川県横須賀市内のクラブ施設「F・Marinos Sports Park−Tricolore Base Kurihama−」でシンガポール代表と練習試合を行うと発表した。試合開始は11時。同戦はクラブ公式ファンクラブ「トリコロールメンバーズ2024」で一般観覧を募集し、当選された会員のみが観戦できる予定としている。