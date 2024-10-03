元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（29）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。球場のビール売り子姿を公開し、反響を呼んでいる。2日深夜に放送された新番組「森香澄の全部嘘テレビ」の初回、ビールの売り子に扮した森。ZOZOマリンスタジアムで次々とビールを売り、あざとい接客で観客をメロメロにさせていた。インスタではオフショットを公開し「本日、テレビ朝日『森香澄の全部嘘テレビ』レギュラー初回です